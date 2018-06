Ruas escuras provocam receio em moradores da zona leste de SP

SÃO PAULO – Moradores das ruas Cembira, Cravari e Ingazeira, no Parque Residencial D’Abril, na zona leste da cidade, reclamam da má iluminação das vias. Segundo relatos, o medo de assaltos cresceu com as ruas escuras.

Na Rua Cembira, a falta de iluminação acontece, principalmente entre as ruas Ingazeira e Cravari.

A estudante Simone Ferreira costuma sair cedo de casa quando tem consulta médica e cobra melhorias. “As lâmpadas não iluminam nada e dá receio sair de madrugada para ir até o ponto de ônibus. Na esquina da Rua Cravari com a Rua Ingazeira, a escuridão é ainda maior”, desabafou.

Recentemente, houve a troca de um poste na Rua Cravari, mas a iluminação permanece muito fraca, segundo moradores.

“Seria melhor se as lâmpadas amarelas fossem trocadas pelas lâmpadas brancas”, afirmou a moradora Elisa Teixeira.

Com relação à troca do poste, Simone destaca que um deles ficou muito afastado. “Antes o segundo poste ficava certinho entre o primeiro e o terceiro poste, agora está mais próximo do terceiro poste”, disse.

O Ilume (Departamento de Iluminação Pública de São Paulo) informa que no local foi detectado um problema de aterramento, ocorrido durante a troca de postes pela concessionária de energia que causou a queda de fase no circuito da Rede de Iluminação, por isso as lâmpadas “pareciam mais fracas”, conforme a informação enviada.

“Foi refeita a conexão e a iluminação no local restaurada com lâmpadas de 250 Watts, adequadas para o local. Com relação à distância entre os postes, utilizamos a distância padrão dos postes da AES/Eletropaulo (30m em 30m) que é satisfatória para aquelas vias”, reforçou a nota.

