Skatistas serão conscientizados sobre a preservação do Monumento do Ipiranga

SÃO PAULO – Localizado dentro do Parque da Independência, o Monumento à Independência do Brasil, também conhecido como Monumento do Ipiranga, é considerado um dos principais patrimônios históricos da capital paulista. Ele se encontra no local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil.

Quem frequenta e admira o espaço cultural defende a sua preservação. “Espero que seja preservado. Além disso, o parque é um local que atrai diferentes públicos. O convívio com a natureza também é muito bom. As crianças tem acesso à cultura e também podem brincar e andar de bicicleta”, reforçou a administradora Lilian de Castro que esteve na região com os filhos e seu cachorrinho.

A Blitz Estadão também recebeu relatos de moradores que criticam as manobras praticadas por skatistas no Monumento. “Um grupo de skatistas estava realizando manobras radicais. O Monumento foi recentemente restaurado e está muito bonito. Os guardas deveriam interferir e proibir tais práticas”, defendeu o morador Diogo Madeira. A reportagem foi ao local e constatou que skatistas realizam manobras nas escadarias do Monumento. Ao serem questionados, apenas disseram que as rodas dos skates não danificam a escadaria.

Os mesmos skatistas criticados por frequentadores do parque também relataram o risco de furtos e roubos no local. “Já levaram até placas de bronze do corrimão da escadaria. Ônibus de turistas que chegam com japoneses também costumam ser assaltados.”

A Secretaria Municipal de Cultura esclarece que o Departamento do Patrimônio Histórico e o Museu da Cidade de São Paulo atuarão em conjunto para elaborar uma ação educativa com foco na sensibilização dos frequentadores do Parque da Independência, principalmente os skatistas, com foco na importância do Monumento à Independência, patrimônio histórico nacional, localizados nas dependências do parque.

“O objetivo é que os skatistas se tornem parceiros na fiscalização da preservação do Monumento, que também abriga a Cripta Imperial, onde estão localizados os restos mortais de D. Pedro I, e suas esposas, D Leopoldina e Dona Amélia”, acrescentou a nota.

Avenida Ricardo Jafet. Motoristas reforçam que a sinalização da via está toda apagada. “A avenida está praticamente com o mesmo problema do Museu do Ipiranga até o Viaduto da Rua Vergueiro. Há vestígios de uma ciclofaixa inacabada. A falta da sinalização provoca vários transtornos e riscos aos motoristas”, disse o motorista Cássio Rodrigues.

