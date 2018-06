Público já enche Sambódromo do Anhembi; conheça enredos da noite

O Sambódromo do Anhembi já está fervilhando de pessoas. O público já lota as arquibancadas na espera do segundo dia de desfiles do grupo Especial. Mais sete escolas apresentam hoje seus enredos, fantasias e alegorias. Confira abaixo o que esperar neste dia de folia:

–> Nenê de Vila Matilde e o tempero do sal

–> Águia de Ouro e a pirotecnia

–> Mocidade Alegre e a diversão da mágica

–> Unidos da Vila Maria e o teatro único de Manaus

–> X-9 Paulistana e o humor do trapalhão Didi

–> Gaviões da Fiel e a riqueza árabe

–> Império de Casa Verde e o sabor da cerveja

