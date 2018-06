Depois de Corinthians e Palmeiras, torcida do São Paulo também estará no grupo de elite

Agência Estado

Além das torcidas do Corinthians, com a Gaviões da Fiel, e do Palmeiras, com a Mancha Verde, o São Paulo também estará representado em 2012 no Grupo Especial do Carnaval de SP. A escola Dragões da Real, da Zona Oeste, foi campeã deste ano do Grupo de Acesso com o enredo A Felicidade se conta em Contos. A agremiação surgiu em 2010 da iniciativa dos torcedores do São Paulo Futebol Clube.

A escola Camisa Verde e Branco, da Barra Funda, sagrou-se vice-campeã e também vai participar do Grupo Especial no ano que vem. A agremiação, uma das mais tradicionais de São Paulo, com 9 títulos no Grupo Especial, ficou empatada com a Morro da Casa Verde, mas venceu pelo critério de desempate. A Camisa Verde e Branco foi para o Anhembi com um enredo que fala sobre um dos principais cartões postais da cidade, a Avenida Paulista.