SP: Afoxé Iya Ominibu abre desfiles

Circe Bonatelli, da Agência Estado

O afoxé Iya Ominibu abriu a primeira noite de desfiles do carnaval de São Paulo, às 21h20, no sambódromo do Anhembi. O grupo é formado por pais de santo e integrantes de casas de candomblé de todo o Estado. Este ano o grupo faz uma homenagem a Oxumarê, o orixá do arco-íris. Os integrantes vestem roupas com todas as cores do arco-íris em homenagem às nações africanas.

São cerca de 400 pessoas. O previsto era de 900 integrantes, mas nove ônibus não chegaram ao sambódromo por causa da chuva e do trânsito na capital paulista.

Antes de entrar na avenida o grupo de afoxé fez um minuto de silêncio em respeito a Tata Percio de Xangô, que é considerado um dos papas do candomblé no Brasil e morreu no ano passado, segundo Márcio França, vice-presidente do afoxé. “O grupo vai entrar na avenida com alegria para reforçar a cultura africana no Brasil e que a chuva não vai atrapalhar”, disse. Uma boa parte das arquibancadas ainda estava vazia e caía uma chuva fina.