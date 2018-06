Águia aquece noite fria paulistana

[galeria id=276]

Em um desfile literalmente cheio de fogo, a Águia de Ouro esquentou a noite fria de sábado do paulistano. Cumprindo exatamente uma hora de desfile, a azul e branco trouxe, no primeiro carro alegórico, um vulcão que cuspia fogo. A cada chama, o público aplaudia e vibrava com a escola. A agremiação também trouxe, em outro carro alegórico, mulheres seminuas, com os seios à mostra, simulando que estavam tomando banho dentro de um box de banheiro.

Segundo o presidente da Águia de Ouro, Sidnei Carriuolo Antonio, a missão foi cumprida. “Fizemos um carnaval técnico, mas tudo saiu perfeito, dentro do tempo e com calma. Fizemos um carnaval não somente para a plateia, mas principalmente para os jurados.” Questionado se a ênfase ao técnico seria medo dos jurados, Sidnei negou veementemente. “Não tenho medo dos jurados. Aliás, não tenho medo de nada nessa vida. Eu tenho é vontade de ser campeão.” Já o carnavalesco Claudio Cebola terminou o desfile mais do que entusiasmado. “Quem tem que gostar é o público. E se o público gostou, a gente gosta também.”

A escola tinha programado para a sua apresentação que um profissional iria colocar fogo em si mesmo, mas, na última hora, por ordem do carnavalesco, a ideia foi abortada. “Achei muito perigoso. E, se acontecesse alguma coisa errada, iria estragar o espetáculo”, disse o carnavalesco. (Suzana Inhesta)

Confira o samba-enredo da Águia de Ouro:

Com todo gás, a Águia de Ouro é fogo

Águia de Ouro é paixão

Amor de enlouquecer

Com todo o gás a Pompeia é fogo

E aquece o meu viver

África, templo do fogo sagrado

Brilha o astro rei, presente divino

O homem primitivo descobriu

O fogo, a sua proteção

Iluminou a vida, rumo à evolução

Chamas da história, civilizações

O tempo marcou

Das cinzas renasceu, a fênix então brilhou

Na Grécia, Prometeu roubou o fogo de Zeus

No Olimpo a pira acendeu, entregando à humanidade

Nero, um louco imperador, sem alma e sem amor

Roma queimou

Na fé, em rituais

Divino na religião

Purificação…

Na fogueira da Inquisição

(Reluziu) No Brasil a nova era, iluminada por lampiões

Surgiu então o gás natural

Que alimenta o corpo, no banho dá prazer

Surgem no verde das matas, seres sobrenaturais

Lendas do nosso folclore

Guardiães do fogo e do gás

Ponteia a viola caipira com energia e calor

Pula fogueira, que a chama do samba chegou!