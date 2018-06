Ambulatórios atendem quase 270 pessoas na folia do Rio

Solange Spigliatti, da Central de Notícias

Os postos de saúde localizados no Sambódromo do Rio e Terreirão do Samba registram 268 atendimentos até a metade da madrugada desta segunda-feira, 7, segundo dados da prefeitura municipal.

Até as 2h30, cinco pessoas foram transferidas para os hospitais municipais sendo duas para o Souza Aguiar, duas para o Salgado Filho e uma para Miguel Couto. O posto que mais realizou atendimentos foi o localizado no Setor 11 com 45 atendimentos e uma remoção, enquanto o de menor procura foi o Terreirão 1 com 14 atendimentos.

A Defesa Civil Municipal permanece com as equipes de prontidão em todo o Sambódromo e arredores e, até o momento, não registrou nenhuma ocorrência.