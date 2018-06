O jogador Ronaldinho Gaúcho mostrou estar com disposição no segundo dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Depois de desfilar por Portela e Mangueira na segunda-feira, o craque do Flamengo voltou à Sapucaí nesta terça para sambar pela Grande Rio, escola que foi afetada pelo incêndio na Cidade do Samba. Pouco antes de entrar na avenida, Ronaldinho esteve no camarote ao lado de Hebe Camargo e do prefeito Eduardo Paes.