Última a desfilar no carnaval do Rio de Janeiro, a Beija-Flor começou seu desfile com atraso por causa da pista escorregadia da Sapucaí. Organizadores precisaram jogar serragem e varrer toda a extensão antes do desfile. Além da chuva, que provocou inúmeras quedas nas outras escolas, integrantes da Beija-Flor criticaram a Porto da Pedra e insinuaram que a escola rival havia jogada óleo na pista em seu último carro justamente para prejudicar o desfile.