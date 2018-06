Carnaval de São Paulo deve atrair 30 mil turistas

Agência Brasil

Os desfiles e atrações devem atrair 30 mil turistas para a capital paulista durante o feriado de carnaval. A expectativa da Prefeitura é que 20% desses visitantes – 6 mil – sejam estrangeiros. O movimento deve proporcionar um aumento de arrecadação de R$ 54 milhões. Em 2010, o impacto da festa na cidade foi de R$ 51 milhões, 13,3% maior do que em 2009.

Espera-se que passem pelo Sambódromo do Anhembi cerca de 120 mil pessoas, uma média de 30 mil por dia. A prefeitura investiu R$ 27,8 milhões na festa, em apoio às escolas de samba e na infraestrutura do evento que começa amanhã.

Nos dias dos desfiles do Grupo Especial, sexta-feira, 4, e sábado, 5, o movimento pode chegar a 50 mil pessoas, incluindo os integrantes das escolas. No domingo, 6, serão realizados os desfiles do Grupo de Acesso e na segunda-feira, 7, da União das Escolas de Samba Paulistanas (Uesp).