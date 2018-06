Carro de Renato Aragão desfila com pneu furado

Em um desfile emocionante e que teve até pneu furado de carro alegórico, a X-9 Paulistana levantou o público da arquibancada do sambódromo paulistano, no Anhembi, com o samba enredo “Eterna Criança, embaixador da esperança…Renato Aragão, Didi Trapalhão”. A escola teve a participação do homenageado. Assim que ele entrou na avenida foi ovacionado pelo público. Outros destaques foram integrantes da Turma do Didi, como Dedé, Marcelo Augusto e até o filho do Mussum.

O carro alegórico aonde estava Aragão teve o seu pneu furado assim que começou a entrar na avenida, o que fez abrir um grande espaço entre a última ala e o veículo. “Atravessamos a avenida com o pneu furado, mas deu tudo certo. Estamos realizados e se Deus quiser vamos ter o título este ano”, disse, chorando, o presidente da escola, José Manoel Gaspar.

Para Dedé, o desfile foi emocionante: “Fiquei emocionado por dois motivos, pelo público que me recebeu tão bem e pela homenagem ao meu amigo querido e aos Trapalhões”, afirmou o humorista, que participou pela primeira vez do carnaval de São Paulo. Segundo ele, a festa está sensacional e muito organizada.

A mulher de Aragão, Lilian Aragão, ao descer do carro alegórico aonde estava, disse que o desfile foi maravilhoso e que chorou do começo ao fim. “Nunca vi tanto carinho para com o meu marido. A homenagem foi muito justa, porque o Brasil ainda tem bons exemplos”. Questionada sobre se Renato teria ficado com medo da altura em que ficou no carro alegórico, Lilian disse que não. “Se eu conheço o meu marido, ele iria pedir para construir um Cristo de novo para ele subir”.

Renato, que foi o último a sair do carro, com certa dificuldade, apenas agradeceu quando estava descendo do guinaste, e logo entrou em uma van para ir embora. A ex-BBB Janaína foi destaque de chão da escola bem à frente do carro aonde estava o trapalhão. Ela foi bastante chamada pelo público. (Suzana Inhesta)