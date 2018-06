CET altera tráfego em ruas da zona norte e centro para festas de blocos

Solange Spigliatti, da Central de Notícias

Algumas ruas da zona norte e da região central de São Paulo serão interditadas neste feriado de carnaval, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para realização de desfiles e festas de blocos.

Zona norte. Na Vila Maria, a CET vai interditar a Avenida Guilherme Cotching, das 17h às 23h de segunda-feira, 7, para a realização do “Carnaval de Bairro da Vila Maria”. A avenida faz a ligação do Cambuci e a Vila Maria Alta e tem a Marginal Tietê como principal via de acesso.

Entre 17h e 23h de segunda-feira serão interditadas as Avenida Guilherme Cotching (ambos os sentidos), entre a Rua Gávea e a Rua Magarinos Torres; Rua Curuçá, entre a Rua Guaranésia e a Rua Dias da Silva; Inversão de sentido de circulação (mão-de-direção) da Rua Margarinos Torres, entre a Avenida Guilherme Cotching e a Rua Dias da Silva.

Os veículos que trafegam na Avenida Guilherme Cotching (sentido centro) entre 17h e 23h de segunda-feira deverão seguir pela Rua da Gávea, Rua Severa e Rua Magarinos Torres. Já os veículos que trafegam na Avenida Guilherme Cotching (sentido bairro) deverão utilizar a Rua Magarinos Torres (que terá o sentido de circulação invertido), Rua Dias da Silva e Rua da Gávea.

Centro. Na região da Luz, no centro, algumas vias ficarão interditadas no domingo, 6, a segunda-feira, 7, entre 12h e 0h, para o “Carnaval de Rua na Luz”.

Ficarão bloqueadas a Praça da Luz, entre a Avenida Tiradentes e a Rua Prates, das 12h de domingo à 0h de terça-feira; Rua Brigadeiro Tobias, entre a Praça da Luz e a Rua Washington Luiz, das 18h de domingo até a 0h de terça-feira e das 18h de segunda-feira à 0h de terça-feira; Rua Mauá (pista da direita), entre a Rua do Triunfo e o pontilhão General Couto de Magalhães, das 16h de domingo até a 0h de segunda-feira e das 16h de segunda-feira à 0h de terça-feira.

Os veículos que seguem da General Couto de Magalhães, com destino à Avenida Tiradentes, deverão seguir pelas ruas dos Protestantes, Mauá (pista da esquerda), Prates, convergir na Rua dos Bandeirantes e posteriormente na Avenida Tiradentes;

Os veículos que trafegam da Avenida Duque de Caxias/Rua Mauá, com destino à Avenida Tiradentes, deverão seguir pelas ruas Mauá (pista esquerda), Prates, convergir na Rua dos Bandeirantes e posteriormente na Avenida Tiradentes;

Já os veículos que seguem da Avenida Tiradentes, com destino à Rua Prates, deverão seguir pela Avenida Tiradentes (pista local), depois Rua Paula Souza, Rua 25 de março, Avenida Senador Queirós, Rua General Couto de Magalhães, Rua dos Protestantes, Rua Mauá e Rua Prates;

Os veículos que seguem da Avenida Duque de Caxias, com destino à Rua Mauá (lateral da Estação da Luz), deverão seguir pela Rua Santa Ifigênia, depois Ruas dos Gusmões, General Couto de Magalhães e Rua Mauá.