Chuva e tombos no carnaval do Rio; Ana Hickmann vai ao chão

RIO – A apresentadora da Record, Ana Hickmann, disse que não se machucou gravemente ao cair durante o desfile Grande Rio e ficou “feliz de ter terminado o desfile”. Ana sambava descalça, à frente de um carro alegórico, quando escorregou ao passar por cima da pintura de marcação da avenida. Ela desequilibrou-se, girou e caiu com o rosto no chão.

Foi o segundo tombo de Ana, que já havia caído enquanto ainda usava botas (na foto acima), pois a pista estava muito escorregadia. Apesar dos tombos, ela terminou a apresentação. “Vou tirar a fantasia para ver o que aconteceu. Mas já fui atendida na avenida e não parece nada grave”. (Clarissa Thomé)







Integrante da Comissão de frente da Mocidade foi socorrido por bombeiros, durante o desfile da escola no segundo dia de desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.



Corpo de Bombeiros também tiverem de socorrer um integrante da Salgueiro na Marquês de Sapucaí