Começa o carnaval de São Paulo

Sete escolas fazem a primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi: Unidos do Peruche, Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro, Mancha Verde, Vai-Vai e Pérola Negra. Acompanhe aqui as fotos da festa. Direto do Anhembi, a reportagem do Estadão.com.br segue os melhores lances da folia pelo Twitter @metropole_oesp. Siga!

Unidos do Peruche: Passista à frente da bateria. Foto: JB Neto/AE

—> Neste ano, não será preciso comparecer ao Sambódromo do Anhembi para participar da festa do carnaval paulista. Os foliões que não conseguiram comprar ingressos para o desfile das escolas de samba poderão, à distância, garantir o seu lugar no Camarote Bar Brahma. Basta enviar pelo Twitter uma mensagem com até 140 caracteres, com a hashtag #CamaroteBrahma. O texto será exibido em telões distribuídos pela arena do samba. (Gustavo Uribe)