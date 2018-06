Começa o primeiro dia de desfiles do Rio de Janeiro

A rainha de bateria Bruna Almeida samba na Sapucaí. Foto: Wilton Júnior/AE

Começou a folia do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. São Clemente foi a primeira a entrar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí com uma declaração de amor à cidade, com um enredo falando das maravilhas naturais que são privilégio dos cariocas.

Logo depois entra a Imperatriz Leopoldinense, seguida por Portela, Unidos da Tijuca, Vila Isabel e Mangueira. Logo mais você encontra fotos dos desfiles aqui no Blog do Carnaval.

Veja o que esperar e os sambas-enredo das agremiações que desfilam neste domingo:

–> São Clemente e o lindo Rio de Janeiro

–> Imperatriz Leopoldinense e a arte da medicina

–> Portela, mar, mitologia e navegação

–> Unidos da Tijuca e o medo cinematográfico

–> Vila Isabel e a história do cabelo

–> Mangueira e um dos bambas do samba