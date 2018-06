Conheça os sambas-enredo e o que esperar do desfiles desta 6ª em SP

Começa hoje à noite a folia 2011 na passarela do samba de São Paulo. Quatorze escola buscam o título de campeã do Grupo Especial com desfiles no Sambódromo do Anhembi. Você sabe o que esperar de cada uma?

Como aquecimento para esta sexta, primeiro dia de desfiles, veja abaixo o que cada agremiação preparou:

–> Unidos do Peruche e o centenário do Teatro Municipal de São Paulo

–> Tom Maior, São Bernardo e o Lula

–> Acadêmicos do Tucuruvi e os paulistanos do Nordeste

–> Rosas de Ouro, sorte e magia na defesa do bicampeonato

–> Mancha Verde e os homens gênios do mundo

–> Vai-Vai e a erudita música clássica com samba

–> Pérola Negra e o desfile comportado com a Bíblia