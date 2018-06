Em Paraty, Bloco da Lama se lambuza no carnaval de rua

Dezenas de pessoas participaram na tarde deste sábado do Bloco da Lama, em Paraty, no sul fluminense. O grupo se reuniu na Praia do Jabaquara e, em roupas de banho, se jogaram no mangue para se lambuzar de lama e espantar os maus espíritos, como diz a tradição da festa.

O bloco nasceu há cerca de duas décadas, quando um grupo de amigos brincava no mangue e depois, irreconhecível, saiu pelo centro histórico da cidade, como uma tribo pré-histórica.

Por causa do crescimento do bloco, a prefeitura da cidade não permite mais que em todos os anos o bloco desfile pelo centro, para evitar estragos no patrimônio. Além disso, a Secretaria de Turismo costuma fazer campanhas sobre a importância de não sujar paredes, carros ou pessoas que estejam passando pelas ruas.

[galeria id=272]