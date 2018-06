Valesca Popozuda diz que seu coração é ‘Águia de Ouro’

[galeria id=283] A funkeira carioca Valesca Popozuda disse que não esquece o funk jamais. Hoje, porém, seu coração é “Águia de Ouro”. A rainha da bateria da tradicional escola do bairro paulistano da Pompeia prometeu “colocar fogo na avenida”, nesta segunda noite de desfiles no sambódromo do Anhembi.

“Adoro o funk, mas sambar é energia demais. Minha participação vai valer muito a pena”, disse. A Águia de Ouro entrou há instantes na passarela do samba com o enredo “Com todo o Gás! A Águia de ouro é fogo!”. (Suzana Inhesta)