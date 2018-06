Gisele Bündchen tem aula de samba para não fazer feio na Vila Isabel

Você viu essa? Para não fazer feio durante a passagem pela Vila Isabel, que ocorre na primeira noite de desfiles do carnaval do Rio, a top model Gisele Bündchen teve aulas de samba. E mostrou como foi o aprendizado durante uma Twitcam na tarde de sábado.

Ao lado de uma das passistas da agremiação, da mãe e de algumas colegas (inclusive uma que falava inglês), Gisele mostrou que na verdade ela já sabe dançar, ou pelo menos quebrar o galho na passarela do samba.

Apesar disso, no vídeo, de aproximadamente 20 minutos, a top model fala que é a “pior passista”. “Não sou passista por causa disso, não é o meu talento”, diz a Gisele no fim da aula, reclamando do cansaço da aula.