Ivete Sangalo animou mais uma vez uma multidão neste sábado, 5, em Salvador. De cima do trio elétrico Demolidor Y, ela cantou sucessos como Berimbau Metalizado no bloco Cerveja&Cia no Segundo Dia De Ivete, como a própria cantora batizou a maratona de apresentações no carnaval baiano.

