Ivete faz minishow no circuito Dodô

Tiago Décimo, de O Estado de S. Paulo

De branco, como tradicionalmente abre suas participações no carnaval de Salvador, a cantora Ivete Sangalo desfilou na noite desta sexta-feira pela primeira vez no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Aproveitou para fazer um minishow especial para os convidados de seu camarote, que foi criado para a folia deste ano.

Na frente do espaço, Ivete cantou quatro músicas, entre elas suas duas apostas para este carnaval, “Acelera Aê” e “Desejo de Amar”, e brincou com os convidados – o camarote não é comercializado. Ao cantar Lobo Mau, sucesso do ano passado, desceu em um palanque móvel, instalado em uma das laterais do trio, para delírio dos fãs.