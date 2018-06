Ivete recebe Luan Santana no 3º dia de folia em Salvador

Tiago Décimo, de O Estado de S.Paulo

Em sua primeira passagem pelo tradicional Circuito Osmar (Campo Grande) no carnaval 2011 de Salvador, Ivete Sangalo recebeu o cantor Luan Santana na tarde deste domingo, 6.

Juntos, cantaram os principais sucessos dele, Meteoro e Química do Amor. “O que me impressiona no povo baiano é o patriotismo de vocês, o amor que vocês têm pela Bahia”, disse o sertanejo teen para o público. Ivete brincou com ele. “Soube que você está bagunçando muito”, contou, recomendando ao colega que usasse camisinha. “Ah, tem de bagunçar, mesmo”, respondeu o cantor.

Ela comandou o Bloco Coruja no seu terceiro dia de folia na capital baiana.

