Larissa Riquelme estreia no carnaval em SP

A musa da Copa do Mundo de 2010, a paraguaia Larissa Riquelme, admitiu nervosismo para o desfile da Unidos de Vila Maria, do qual ela é destaque. A modelo disse que no Paraguai tem carnaval também, mas que não se compara ao brasileiro. “Estou muito emocionada, mas também bem nervosa”, disse. Ela falou a jornalistas que está com frio, por conta da fantasia que está vestindo, mas que a adrenalina a faz suar na avenida. A pedidos, sambou e disse que no quesito ‘balanço’ está cada vez mais se parecendo com a mulher brasileira. (Gustavo Uribe)