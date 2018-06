Ministro da Saúde distribui camisinhas no Circuito Dodô

Tiago Décimo, de O Estado de S.Paulo

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, aproveitou a noite de sábado para curtir o carnaval de Salvador ao lado do governador baiano, Jaques Wagner. No camarote Expresso 2222, do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, Padilha jogou, da varanda, camisinhas para os foliões que passavam pelo Circuito Dodô (Barra-Ondina). A camiseta que vestia trazia o slogan da campanha do governo federal: “Sem camisinha não dá”.

Padilha aproveitou a festa com a passagem do Bloco Sertanejo, comandado por alguns ídolos recentes do ritmo, como Michel Teló e as duplas Fernando e Sorocaba e Guilherme e Santiago, além de um pocket show feito por Jau dentro do camarote.