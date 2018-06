E você sabe como foram as folias do Brasil de antigamente? O Blog do Arquivo do Estadão vai separar capas e páginas de outros carnavais para você relembrar (e talvez matar a saudade) durante esse feriadão de festa.

Além disso, o infográfico abaixo conta a como nasceram, se desenvolveram e se consolidaram as principais festas de carnavais do Brasil: no Rio, Recife, em Salvador e São Paulo. Confira!