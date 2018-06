Personagem norte-americano será mascote do carnaval carioca

Bruno Boghossian, de O Estado de S. Paulo

A prefeitura do Rio criou um personagem norte-americano para receber os turistas que estiverem na cidade durante o carnaval. O mascote batizado de John Carioca usa sandálias, chapéu, bermudão, camisa com imagens de pontos turísticos e máquina fotográfica pendurada no pescoço. Ele vai distribuir cartilhas em inglês para ajudar os viajantes no sambódromo, nos blocos de rua e nos bailes de carnaval.

“O John se identifica com os turistas estrangeiros porque ele é americano, está morando em Santa Teresa e está louco para ajudar todo mundo, dando informação turística para quem visita o Rio”, afirmou o secretário municipal de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello.