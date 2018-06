Rio oficializa início do carnaval

A cidade do Rio deu início, oficialmente, ao carnaval 2011 no fim da manhã desta sexta-feira, 4. O evento começando as festas ocorreu por volta das 11 horas, com a entrega da chave da cidade para a Corte Real do Carnaval, integrada pelo Rei Momo, rainha e princesas.

A cerimônia de abertura da folia foi realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, ao som da Confraria do Garoto e da Bateria da Unidos da Tijuca, atual campeã do Grupo Especial das escolas de samba carioca. Segundo a Prefeitura, às 17h, as escolas mirins abrem os desfiles na passarela do samba, a Marquês de Sapucaí.



Conscientização. Com a oficialização da festa, o governo vai invadir a folia do carioca com agentes da Lei Seca para advertir sobre os riscos da combinação álcool e direção. “Homens-balão” vão participar, hoje, dos blocos “Vem ni min que sou Facinha” e “Azeitona sem Caroço” para distribuir panfletos da ação.

Também serão oferecidos aos foliões adesivos e ventarolas (espécie de leque de papel rígido) com a mensagem “Operação Lei Seca – Nunca dirija depois de beber”.Cada bloco terá seis homens vestidos com o balão característico da Operação Lei Seca e outras 16 pessoas participarão das ações de educação e conscientização. O trabalho será acompanhado por quatro cadeirantes, vítimas de acidentes de trânsito causados por motoristas embriagados, que contarão suas experiências de vida.