Roberto Carlos chora ao comemorar título da Beija-Flor no barracão

Roberta Penafort e Luciana Nunes Leal, de O Estado de S.Paulo

Roberto Carlos, o homenageado pelo enredo da campeã do carnaval do Rio, chegou ao barracão da Beija-Flor de Nilópolis na noite desta quarta-feira para comemorar o título da escola, onde chorou ao declarar seu amor para a quadra lotada. A plateia retribuiu, cantando em coro Emoções.

Ele chegou à quadra da escola às 20h30 e foi abraçado por Neguinho da Beija-Flor, que cantava o samba campeão. Logo depois, Cláudia Raia, integrante da comissão de frente, foi intensamente aplaudida.

Mais cedo, logo após o anúncio de que a agremiação azul e branca havia vencido, o rei deu uma entrevista ao jornal RJTV, da TV Globo, em que estava emocionado. “Sem dúvida que essa, se não a maior, é uma das maiores consagrações que recebi na vida. E já vivi grandes emoções, mas esta foi realmente uma coisa que eu não encontro a palavra para dizer o que significa para mim”, disse.

Roberto Carlos havia mandado gravar o desfile e fez questão de assistir às imagens. “Ficou maravilhoso. É minha escola. Foi ainda melhor”, afirmou o cantor, que chegou a ter dúvidas se sua história daria samba. “Já chorei muito hoje. Jamais vou esquecer esse carnaval”.

Ele viu a apuração do seu apartamento na Urca, zona sul carioca, acompanhado por funcionários. E se emocionou muito – chegou a chorar, contou o empresário Dody Sirena. O rei também prometeu que no sábado, nos Desfiles das Campeãs, estará de novo no último carro da escola.