Ronaldinho desfila com as cores da Portela e da Mangueira

O jogador Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo, foi um dos grandes destaques do primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Mostrando grande disposição, o meia-atacante foi para a Sapucaí com as cores da Portela, escola que se recuperou após perder grande parte das fantasias no incêndio na Cidade do Samba. O atleta ainda voltou ao sambódromo para sambar pela Mangueira, no último desfile deste domingo.

Na Portela, chegada de Ronaldinho provocou tumulto

Jogador também desfilou no meio da bateria da verde e rosa