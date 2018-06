Desfile da Salgueiro se transforma no grande drama da noite

[galeria id=300]

RIO – O Salgueiro entrou na Marques de Sapucaí com um desfile perfeito, mas a apresentação da vermelho e branco se transformou no grande drama da noite. Problemas com carros alegóricos fizeram a escola perder um ponto por ter estourado o tempo regulamentar em 10 minutos. O desespero da diretoria foi tanto que até a própria presidente do Salgueiro, Regina Celi, tirou os sapatos de salto alto para ajudar a agilizar a retirada dos carros na dispersão.

O carnavalesco Renato Lage, responsável por um show luxuoso e criativo, chegou ao final do desfile cabisbaixo, admitindo que o atraso tirou o Salgueiro da briga pelo Carnaval 2011. “É uma pena. Acho que agora vai ser difícil”, lamentou. Segundo Lage, o problema aconteceu pela “ansiedade” dos auxiliares, responsáveis pelo deslocamento dos carros alegóricos. O salgueiro teve dificuldades para colocar na avenida três carros e o problema mais grave aconteceu no último, que representava a principal premiação do cinema mundial: o Oscar.

A sucessão de problemas levou a escola a segurar o passo para não abrir grandes buracos ao longo da passarela do samba. A bateria comandada pelo mestre Marcão nem chegou a parar no recuo. Os ritmistas fantasiados de oficiais do Bope chegaram a dispersão chorando, arrasados com o drama protagonizado pela escola, que entrou com chances reais de garantir o campeonato.

No final, as alas deixaram de sambar e apenas corriam para a dispersão. O drama da escola ofuscou uma apresentação luxuosa e criativa, que teve como um dos pontos altos uma referência a Madame Satã, um dos filmes brasileiros mais famosos. Com fantasias bem acabadas e grandes carros, o Salgueiro buscou retratar o Rio de janeiro como palco de um filme. Lage chegou até usar em seu carro abre-alas cadeiras usadas na rede Severiano Ribeiro em Brasília para dar um toque verídico a magia do cinema.

A bateria também fez sucesso com seus ritmistas vestidos com o uniforme do Bope, lembrando o filme Tropa de Elite.

(Mônica Ciarelli)





Confira o samba-enredo da Salgueiro:



Salgueiro

Apresenta o Rio no cinema

Já não há mais lugar pra nos ver na Passarela

Cada um é um astro que entra em cena

No maior espetáculo da tela

A Cinelândia reencontrar

A luz se apaga acende a vida

Projeta sonhos na Avenida

A Terra em Transe mostrou visão singular

E o tesouro de Atlântida

Foi abraçado pelo mar

Onde está? Diz aí

Carlota Joaquina veio descobrir

Na busca o bonde da Lapa Madame Satã

Pequena Notável requebra até de manhã

Em um simples instante

Orfeu vence as dores em som dissonante

E as cordas do seu violão

Silenciam para o amanhecer

Brilha o sol de um dia de verão

Salta aos olhos outra dimensão

Revoada risca o céu e faz

Amigos alados canto de paz

Maneiro deu a louca em Copacabana

Vi beijo do Homem na Mulher Aranha

E o “King-Kong” no Relógio da Central

Meu Salgueiro o “Oscar” sempre é da Academia

Toca o “bip-bop” furiosa bateria

Aqui tudo acaba em carnaval

O cenário é perfeito

De braços abertos sobre a Guanabara

O filme mostrou maravilhosa chanchada

Sob a direção do Redentor.