SP: A programação da festa

Nesta sexta-feira, acontece o primeiro dia de desfiles do carnaval paulistano. A programação é a seguinte:

23h15: Unidos do Peruche

0h10: Tom Maior

1h05: Acadêmicos do Tucuruvi

2h00: Rosas de Ouro

2h55: Mancha Verde

3h50: Vai-Vai

4h45: Pérola Negra

Para o sábado, a agenda fica:

22h30: Nenê de Vila Matilde

23h25: Águia de Ouro

0h20: Mocidade Alegre

1h15: Unidos de Vila Maria

2h10: X-9 Paulistana

3h05: Gaviões da Fiel

4h10: Império de Casa Verde

O tempo de cada desfile é de 55 a 65 minutos. Com isso, o cronograma pode sofrer alterações. Você pode acompanhar os melhores momentos dos desfiles no Blog do Carnaval, no Estadão.com.br.