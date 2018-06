SP: Chuva dá trégua antes do desfile

Circe Bonatelli, da Agência Estado

Aos poucos, o público começa a chegar ao sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo. A chuva que caiu durante a maior parte do dia na cidade deu uma trégua nesta noite. Por volta das 20h15, no entanto, as arquibancadas ainda estavam praticamente vazias.

A expectativa dos organizadores é que compareçam hoje ao sambódromo 30 mil pessoas, o mesmo público da primeira noite do ano anterior. Já o público esperado para as quatro noites de carnaval (Grupo Especial, Grupo de Acesso e União das Escolas de Samba Paulistanas) e para o desfile das campeãs é de 120 mil pessoas.

A arrecadação prevista com turismo na cidade é de R$ 54 milhões em 2011, um crescimento de 5,9% ante os R$ 51 milhões do ano anterior.

A primeira escola de samba a entrar na avenida hoje será a Unidos do Peruche, às 23h15. Em seguida, vêm: Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro, Mancha Verde e Vai-Vai. A Pérola Negra fechará o desfile por volta das 5 horas de sábado.