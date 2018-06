Tom Maior desfila sem Lula e animais

[galeria id=263]

Após semanas de polêmicas, a Tom Maior fez um desfile sem incidentes no sambódromo do Anhembi, em São Paulo – e sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, convidado de honra para a homenagem à cidade de São Bernardo do Campo. Também ficaram de fora os animais selvagens que, supostamente, a escola iria levar para a avenida. No lugar, duas passistas desfilaram com fantasias de jaguatirica.

A presença de Lula, que era aguardada, não se confirmou. E apesar do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ter vetado a presença dos animais nesta semana, a escola tratou a questão como uma grande brincadeira. “A imprensa confundiu os animais exóticos”, disse o carnavalesco Chico Spinosa, em referência às passistas.

Embora Lula não tenha comparecido ao desfile, a Tom Maior reuniu ícones do lulismo. O prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, disse ter aprovado o desempenho da agremiação. Em sua opinião, a escola representou bem a cidade. “A Tom Maior escolheu bem os símbolos que representam a origem de São Bernardo”, disse.

Nas fantasias e nos carros alegóricos, a escola fez várias referências às indústrias e aos operários. Em uma das alas, os foliões vestiam macacões vermelhos com uma faixa presidencial no peito, numa referência à trajetória do ex-presidente Lula. Para o vice-presidente de São Bernardo, Frank Aguiar, o desfile foi empolgante. “Lula fez falta. As pessoas o esperavam. Ele é um ídolo”, afirmou. Segundo Aguiar, a justificativa de Lula para não comparecer ao evento é que ele quis evitar tumultos. “A presença dele certamente teria enaltecido mais a escola.”

Frank Aguiar desfilou no último carro alegórico da Tom Maior. Segundo ele, quando já estava no carro, recebeu várias ligações no celular de amigos, entre eles Lula. O ex-presidente, de acordo com Aguiar, gostou do desfile. (Circe Bonatelli e Fabrício de Castro)

Acompanhe aqui as fotos da festa.

Confira o samba-enredo da Tom Maior:

Salve, Salve, São Bernardo, pedaço do meu Brasil – Terra-mãe dos paulistas!

Meu canto vai ecoar… amor

Sou Tom Maior de coração

Bate forte no meu peito, São Bernardo

Nas cores do meu pavilhão

Em nome do pai

Cruzou a mata o colonizador

Na trilha do grande guerreiro

Destemido caçador

De um grande amor

Dessa união, a terra-mãe nasceu

Solo explorado pelos jesuítas

No caminho do mar

Da imigração, a formação desse povo vencedor

Que nunca trabalhou em vão

Nesse lindo pedaço da nação

Uma catedral, era a natureza

Chora represa, a fonte da vida (bis)

Vamos pôr a mão na consciência

Pro futuro, preservar é a saída

É você, a cidade que embala as crianças

É você, pra cultura um “eco” de esperança

Ah! quanta saudade

Do astro da vera cruz

Dá água na boca esse tempero

A força nordestina te conduz

Do carro tu és a capital

Berço moderno da luta social

Brilha… lá no alto uma estrela

Brilhou… lá iluminando o nosso país

Quem lutou por um ideal

Sem medo de ser feliz

