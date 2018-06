União da Ilha desfila com orgulho da trajetória

[galeria id=299]

Clarissa Thomé, de O Estado de S. Paulo

RIO – Nem parecia a União da Ilha abatida pela destruição de seu barracão e sem dinheiro para refazer fantasias e alegorias. A escola desfilou orgulhosa de sua trajetória e comemorou os 58 anos de existência – comemorados nesta segunda-feira – com determinação. Não houve dinheiro para refazer tripés – como o que representava o navio HMS Beagle, no enredo sobre a vida do naturalista Charles Darwin – e tampouco reconstituir fantasias.

A bateria, vestida de besouro, ganhou 70 integrantes com roupas bem mais simples (uma malha preta, com colete aveludado vermelho), que representavam baratinhas. Em alguns momentos, a criatividade compensou a falta de dinheiro – os adereços em espuma da ala que representava as células foram substituídos por balões de gás coloridos, num efeito bonito.

Os carros alegóricos, no entanto, não pareciam o de uma escola atingida pelo fogo há menos de um mês dos desfiles. Destacaram-se o que representava o arquipélago de Galápagos, com uma tartaruga com movimento, e a última alegoria, sobre a África, com uma leoa e seus filhotes.

Ao fim da apresentação, uma faixa simbolizava o espírito da escola: “União, eis o mistério da vida”. “Cumpri minha missão, graças a Deus. A Ilha é campeã, mesmo sendo au concours“, afirmou o carnavalesco Alex de Souza, depois da apresentação.

Confira o samba-enredo da União da Ilha do Governador:

Minha alegria vai girar o mundo

Aventureira vai cruzando o mar

Trazendo Darwin na memória

Histórias vou desvendar!

Um relicário de beleza natural

É o esplendor do carnaval

Que maravilha, nessa terra vou desembarcar

O show da Ilha vai começar

No fundo do mar, eu vi brotar

Se multiplicar a vida

Mistérios vão se revelar

Nas águas que vão me levar…a caminhar

A Terra abriu um sorriso!

E o paraíso vai me ver chegar

Seres estão antenados

Pequenos alados bailando no ar

Lindos animais na passarela

E lá no céu, a mais linda aquarela

Do alto surgiu diferente

Não sei se é bicho, não sei se é gente

Somos frutos do mesmo lugar

A árvore da vida vamos preservar!

Hoje eu quero brindar…a Ilha!

Nessa avenida dos sonhos brilhar

O meu amanhã só Deus saberá

A vida vamos celebrar