Vai-Vai é a campeã de São Paulo

A Vai-Vai conquistou na tarde desta terça-feira seu 14.º título de campeã do carnaval paulistano. A escola do Bixiga terminou a apuração com 269,50 pontos, seguida da Acadêmicos do Tucuruvi, com 269,25. A Unidos de Vila Maria ficou em terceiro lugar, também com 269,25 pontos.

Sob a regência do maestro João Carlos Martins, a Vai-Vai foi a penúltima escola a entrar na avenida na primeira noite de desfiles, na última sexta-feira, e levantou o Anhembi mesmo com o dia amanhecendo. O enredo contou a saga de Martins, que é um dos maiores intérpretes brasileiros de música erudita. Sua vida foi o tema para o samba-enredo “A Música Venceu”. Um dos principais intérpretes do compositor alemão Johann Sebastian Bach, aos 26 anos Martins começou a enfrentar problemas de saúde que mais tarde paralisaram suas mãos.

A novidade da escola do Bixiga neste carnaval foi a contratação do carnavalesco Alexandre Louzada, quatro vezes campeão do carnaval carioca à frente de escolas como a Mangueira, Beija-Flor e Vila Isabel. O desfile da Vai-Vai – recordista em títulos no carnaval de São Paulo – foi um dos que mais levou famosos à avenida – entre eles, os garotos da banda Restart, a cantora Maria Rita, a apresentadora Ana Hickman e o jogador Cafu. A última vitória da agremiação fundada em 1930 havia sido em 2008.

Sobe e desce. Rebaixadas, Nenê de Vila Matilde e Unidos do Peruche retornam ao Grupo de Acesso no próximo carnaval. Já a Dragões da Real e a Camisa Verde e Branco, vencedoras no Grupo de Acesso, vão desfilar entre a elite do samba em 2012.