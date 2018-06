Vila Maria é uma das favoritas ao título

[galeria id=278]

O desfile da Unidos de Vila Maria vestiu de gala o sambódromo do Anhembi, em São Paulo, numa passagem marcada pelo luxo e pela grandiosidade. As alegorias da agremiação, todas em grandes dimensões, pintaram a passarela do samba de rosa e dourado, as cores do Teatro Amazonas, em Manaus, e impressionaram pelo bom acabamento.

A casa de espetáculos foi o tema do enredo da agremiação, que levou no carro abre-alas uma réplica de 14 metros por 7,5 metros da construção, que fez história durante o Ciclo da Borracha no Brasil, no início do século XX. Nas outras alegorias, a escola desfilou óperas que subiram no palco do teatro, como Aida, de Giuseppe Verdi, e Turandot, de Giacomo Puccini.

Ainda em clima de ópera, a comissão de frente literalmente abriu as cortinas para o espetáculo. Um grupo de atores encenou uma opereta francesa munido de máscaras e perucas de época. O carnavalesco da Vila Maria, Fábio Borges, já havia antecipado que as fantasias de época dominariam a passagem da escola pela avenida, relembrando os melhores momentos da casa de espetáculo amazonense. Os integrantes da escola, se não estavam fantasiados, trajavam smoking e black tie, vestes comuns entre os frequentadores do teatro.

O desfile elegante e correto, sem a presença de nudez, arrancou em mais de uma oportunidade aplausos do público, que assobiou com especial entusiasmo a passagem da musa da Copa do Mundo de 2010, a paraguaia Larissa Riquelme, que fez sua estreia no carnaval paulistano. Na concentração, a também modelo reconheceu que estava nervosa, mas no decorrer no desfile mostrou samba no pé e encantou a todos.

Após a passagem da escola pela avenida, o presidente da Vila Maria, Paulo Sérgio Ferreira, destacou que a agremiação cumpriu o tempo máximo previsto para o desfile, e ressaltou que neste ano a escola cumpriu todos os critérios técnicos exigidos pelos jurados. A escola deixou o sambódromo como uma da favoritas do carnaval de 2011. (Gustavo Uribe)

Confira o samba-enredo da Unidos de Vila Maria:

“Teatro Amazonas – Manaus em Cena”

Vai brilhar no palco do samba

Meu pavilhão

A Vila Maria entra em cena

Teatro Amazonas, cenários da inspiração

Abrem-se as cortinas

O show vai começar

Terra abençoada

Da seringueira veio a força do lugar

Manaus, da nobreza e a prosperidade

De um sonho fez realidade

A nossa “Paris Tropical”

Ganhou um novo templo, da cultura mundial

Arquitetura europeia em meio a natureza

Um céu onde reluzem as estrelas

Gira bailarina

A ópera vai te emocionar

A orquestra na regência do maestro

Faz a plateia delirar

Tenores dando vida às canções

Poetas, encantando multidões

Apesar da ventania, a luz não se apagou

Real ou ilusão?

Obras da imaginação

Ressurgiu com lindos festivais

Artistas geniais

Ao mundo baila um filho desse chão

A próxima atração aguarde para ver

Manaus em cartaz, de braços abertos

Pra você

