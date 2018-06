X-9 presta homenagem a Renato Aragão

[galeria id=279]

A X-9 Paulistana entrou na avenida do Anhembi, em São Paulo, e o presidente da escola, José Manoel Gaspar, falou que sentiu que é o desfile da campeã. Questionado sobre se o enredo é especial, ele afirmou que todo enredo é especial, só que a agremiação vai homenagear uma pessoa de 76 anos, 50 anos só de carreira, e que enriqueceu o enredo, referindo-se ao humorista Renato Aragão, famoso pelo personagem Didi Mocó.

Ao chegar, Renato Aragão disse, com os olhos marejados, que “a sensação é maravilhosa, indescritível. Meu coração está no pé, porque eu vou sambar muito”. A filha Livian afirmou que ainda não sabe explicar o que está sentindo. “É a primeira vez que vou desfilar numa escola tão grande como essa.” Perguntada sobre a homenagem a seu pai, respondeu que é um grande prestígio.

Renato Aragão também comentou sua parceria com Dedé. “O Dedé é eterna companhia, que eu vou levar para a vida toda.” Questionado se Didi Mocó é eterno, ele começou a rir e respondeu: “Confio muito na ciência.” Ele afirmou que não sabe se é Renato Aragão ou Didi. “Mas como o Didi é mais novo, prefiro ser o Didi.”

O carro em que Renato Aragão vai desfilar carrega uma miniatura do Cristo Redentor, com uma miniatura dele no ombro do Cristo, lembrando a vez em que Renato escalou o Cristo. Renato Aragão e sua família desfilam embaixo da miniatura do Cristo.

Um dos carros alegóricos, que trará os bonecos dos Trapalhões, terá, entre outros artistas, Roberto Leal, além de Cesar Filho, sua mulher e a filha do casal. “O carnaval é um programa de família sim. São Paulo tem muito respeito pelo seu público. O Renato merece toda a homenagem para ele”, disse Cesar Filho.

Dedé comentou de cima de um dos carros alegóricos que está muito feliz com a homenagem porque ele considera os Trapalhões como um corpo. “Se machucar um, todo mundo sente, e o Didi é a cabeça desse grupo.”

A escola entrou na avenida com 3.200 integrantes, divididos em 26 alas e cinco carros alegóricos. A X-9 é a quinta agremiação a desfilar nesta segunda noite. Segundo estimativas de Gaspar, o custo do desfile deve ficar entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões. (Suzana Inhesta e Circe Bonatelli)

Confira o samba-enredo da X-9 Paulistana:

Sou com orgulho nordestino

Desde menino lutei por ideais

Irreverente deixei meu Ceará

e na bagagem a missão de alegrar

Super-herói, engenheiro do sorriso

É possível sonhar, sorrir, cantar

Pois brincar é preciso

Entrei em cena e senti toda magia

Ao vestir a fantasia de um eterno trapalhão

Muito prazer, eu sou Renato Aragão

Na palma da mão! Olê, olá

Brincadeiras, gargalhadas pelo ar

Cavaleiros da alegria, de tantas emoções

Companheiros Trapalhões

Criança, quanta ternura no olhar!

Tem o dom de encontrar a felicidade

Tão pura! Essa pequena semente

Tem os seus direitos pra viver “o amanhã”

É nossa obrigação

Dar saúde, educação, paz e amor

Eis a grande questão

Faz meu coração defender a infância

E para sempre orgulhar quem me fez coroar

Embaixador da esperança

Ô da poltrona, levanta aí

Entra na dança, vem se divertir

Como é doce ser criança

Com a X-9 e a Turma do Didi