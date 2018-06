Acadêmicos do Tucuruvi homenageia a história do povo africano

A escola canta a história dos negros primitivos de várias tribos, governados por reis e rainhas, que habitavam o coração da África e que naquela época possuía uma terra fértil.

Seus povos viveram da criação de animais, da agricultura, da caça e da pesca. A região se transformou com o tempo em uma referência no comércio.

Veja o samba-enredo da Acadêmicos do Tucuruvi:

Teu filho, Oh Mãe África,

Faz festa pra te exaltar

Sou Tucuruvi, tua história

Meu samba vai revelar

África!

Terra de raro esplendor

Berço de uma nação

Que acolhe teus filhos em teu coração

“Brilhou em teu solo a riqueza”

lindas obras da mãe natureza

Selvagem paraíso: um tesouro natural!

Em cada filho teu, o amor por esse chão

Levantando a bandeira da preservação

É a fé que embala o teu caminhar

Na Mãe Feiticeira o dom de curar

Ao som do tambor, há celebração

A magia se espalha e traz proteção

No dia a dia,

A arte era a tradução da criação

Modelada pelas mãos,

A inspiração transformou-se em alegria

Chegou à Bahia, na ginga da capoeira,

Com seu sabor, essa cultura

Fez nascer a raça afro-brasileira

Hoje, com a benção dos bambas,

Minha escola de samba vai passar

Com garra defendo meu pavilhão

No peito, a marcação

Herdeiro, eu sou, da batida do tambor (Ô Ô Ô)

