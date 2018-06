Águia de Ouro entra no Anhembi com o Tropicalismo

A Águia de Ouro entra na avenida e incia desfile no Anhembi com o tema “Tropicalismo”. A apresentação teve início às 2h25 desta madrugada de domingo, 19. Veja a musa da Águia de Ouro no Carnaval JT 2012.

A escola promete arrancar aplausos da arquibancada com um elenco de famosos cantores para celebrar o “Tropicalismo”. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Cauby Peixoto, Wanderleia, Angela Maria e Roberta Miranda estão no palco da Águia, tradicional escola do bairro da Pompeia, zona Oeste de São Paulo.

Segue abaixo o samba-enredo da Águia de Ouro:

Águia de Ouro eterna paixão

O tesouro que guardo no meu coração

No swing da Pompéia eu vou

Na tropicália da paz e do amor



Brasil, oh pátria amada

Terra abençoada de encantos mil

Sua natureza é divinal

Paraíso de beleza Tropical

A Beira Mar a Bossa Nova Nasceu

Guitarras a tocar, como inspiração

Pra jovem guarda e o rock em apogeu (apogeu)

Com Caetano e Gil, a Tropicália Surgiu

Em liberdade de expressão

“Caminhando contra o Vento”

Ao novo tempo sem repressão

No ar, ecoam notas musicais

Pra eternizar, grandes festivais

E os talentos, o povo consagrou

E a musica embalou



Sucesso no cinema

Terra em transe na tela

A arte a moda em poema

No teatro, “o rei da vela”

Bate tambor no iê iê iê pro povo balançar

O caldeirão a ferver de cultura popular

A nave louca partiu a dor foi demais

Na luta os seus ideais

Mas, Chacrinha tropicalista imortal

Recebe os novos baianos no Planeta Carnaval.