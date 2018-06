Aos 40 anos de história, Rosas de Ouro entra no sambódromo do Anhembi inspirada na Hungria

A escola é quinta a entrar na avenida; desfile começou por volta das 4h25 desta madrugada de sábado, 18. No ano em que comemora 40 anos de existência, a Rosas de Ouro se inspira na Hungria “uma lendária terra de reis, guerreiros e justos”, para contar a história de um rei fictício, chamado Janos. Ele teria perdido suas terras em uma invasão tendo que deixá-las para trás.

Assim, a escola homenageia os imigrantes húngaros que escolheram o Brasil para morar. Esm especial, o empresário Roberto Justus.

Veja o samba-enredo da Rosas de Ouro:

O reino dos justos

Autores: Léo do Cavaco, Rogério Morgado, Leonardo Lima, Eric Lisboa, Luciano Godoy e Cleverson Japa

O vento sopra magia,

Vem viajar na imaginação.

Era uma vez, um reino abençoado

Onde imperava a igualdade,

Justiça e liberdade.

Em seus jardins, brotava a mais bela flor

E a rosa encantada, o lindo cenário enfeitou.

Às margens de um rio, o esplendor de um brasão

É meu orgulho, minha tradição

Sou mais um guerreiro nessa multidão.

As damas da corte num doce bailar,

Exuberância sem igual.

Ao som de violinos

Um grande cortejo real.

Hei de lutar por minha bandeira

E defender meu ideal,

Mas a tirania trouxe a invasão

Na luta do bem contra o mal.

Buscando a felicidade,

A esperança cruzou o mar

E no Brasil, um ser de luz nasceu para brilhar

Um lindo conto assim se fez, JUSTUS o menino rei

Hoje… a sua história é inspiração,

Vou coroar essa conquista

Honrando as cores do meu pavilhão

É mais que um caso de amor

Rosas de ouro, razão do meu viver.

Trazendo a Hungria no coração

E o sonho de ser campeão!

