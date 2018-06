Foto: José Patrício/AE

Depois de seis horas de tumultos e brigas, a festa no Anhembi foi azul e branco da Nenê de Vila Matilde, campeã do grupo de acesso. Uma das mais antigas escolas de samba da capital, fundada em 1949 na zona leste, a Nenê levou às arquibancadas do sambódromo cerca de 800 integrantes que protagonizaram o único momento de comemorações no dia da apuração do carnaval paulistano.

Vice-campeã foi a Acadêmicos do Tatuapé