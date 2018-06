Bloco Pretinhos do Mangue anima o Carnaval do Pará

Na terça-feira de carnaval de 1989, um grupo de amigos liderados por Everaldo Campos, Marcos Marques e Sebastião foram pegar alguns caranguejos no mangue de Curuçá (PA) para fazer um tira-gosto durante a festa. Espantados com a escassez do animal no seu habitat, decidiram desfilar naquele dia em protesto contra a sua extinção: lambuzados de tijuco (a lama do manguezal), se fantasiaram de galhos do mangue.

A aparição nas ruas foi polêmica, e originou o bloco Pretinhos do Mangue, que colocou Curuçá entre um dos destaques do carnaval brasileiro. Os desfiles do bloco paraense sempre são cheios de menções à preservação da natureza e à consciência ecológica.

Acompanhe notícias, fotos e vídeos do Carnaval 2012