Comissão de frente será primeiro critério de desempate para as escolas de samba em São Paulo

Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, 20, no Anhembi, em São Paulo, com representantes das 22 escolas de samba, dos grupos Especial e de Acesso, foram decididos quais serão os critérios de desempate para escolher a campeã do carnaval 2012.

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a ordem será a seguinte: comissão de frente, samba-enredo, evolução, harmonia, bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, enredo, fantasia e alegoria, respectivamente. Cada quesito recebe três notas e a menor será descartada.

A partir deste ano, as notas são decimais, o que torna o julgamento dos jurados mais criterioso. Até o ano passado, as escolas recebiam notas que variavam entre 0,25.

A apuração do Grupo Especial acontece nesta terça-feira, às 16h. As notas do Grupo de Acesso são divulgadas logo depois.