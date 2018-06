A Mocidade Alegre continua na liderança após apuração do quesito Harmonia. A Unidos do Tucuruvi, que estava empatada com o primeiro lugar, caiu para sexto.

Veja os primeiros colocados até agora:

1º Mocidade Alegre – 120,00

2º Vai-Vai – 119,9

3º Rosas de Ouro – 119,9

4º Gaviões da Fiel – 119,7

5º Vila Maria – 119,6

6º Acadêmicos do Tucuruvi – 119,6