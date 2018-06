Dragões da Real entra na avenida a abre segundo dia de desfiles em São Paulo

A ex-BBB Cacau é musa da Dragões da Real – Foto: Felipe Rau/AE

A escola, que estreia este ano no Grupo Especial, homenageia todas as ‘Mães’ na avenida. Falando da ‘Mãe Natureza’ às diferentes maneiras de gerar e criar um filho, a Dragões da Real representa a torcida são-paulina no carnaval.

Veja o samba-enredo da escola:

Mãe, ventre da vida e essência do Amor

Autores: Dico, Eduardo, Wagner, Ricardo e Rico

É ela, a Mãe “Natureza”,

O Ventre da Vida

Sua Essência é o Amor!

Oh Mãe, a sua luta é minha inspiração,

Venceu batalhas, me deu proteção

O seu olhar me viu nascer, crescer, viver

E ser quem sou,

Pois sua voz vai sempre me educar

Em suas mãos vou melhorar,

O tempo nunca vai nos separar

Felicidade e Alegria

Ao me ensinar a Oração

Cantamos juntos, naquele dia

Com muita fé e devoção!

Tem Mãe levando a culpa

Com os erros do filho no jogo

A mãe da minha flor

“Por ela eu ponho a mão no Fogo”

Tu és a forma divina de expressão

Sentimento verdadeiro

Vai além da explicação

Guardei na memória, e tão bom recordar

Em sua História eu vou me espelhar

Um Sonho real, “Ser Especial”

Quem é que não te ama nessa passarela?

Que linda homenagem, Dragões!

Aplausos guerreira, brilhou sua estrela

Em nossos corações!

