Fergie fez pocket show em camarote no segundo dia de desfiles do Rio

Depois de passagem fria pelo camarote da Devassa, na noite de domingo, Fergie, cantora do Black Eyed Peas, voltou ao espaço da cervejaria na madrugada de segunda-feira.

Chegou à meia-noite, posou para fotos e seguiu com seu staff para uma sala fechada. Lá permaneceu até 1h30, quando subiu ao palco e apresentou um pocket-show diferente. Era como uma DJ, mas sem discotecar. E como uma cantora, quase sem cantar. De óculos escuros, dançou no palco, pulou e interagiu com o público. Ao deparar com um paredão de fotógrafos no gargarejo, sugeriu: “Não é hora de tirar fotos, é hora de se divertir”.

Fergie deu entrevista para a coluna Direto da Fonte, da Sonia Racy