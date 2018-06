Salgueiro canta literatura de cordel e Lampião e deixa a Sapucaí como favorita

Terceira escola a desfilar na segunda noite de apresentações na passarela do samba carioca, nesta madrugada de terça-feira, 21, o Salgueiro entrou na Sapucaí sob tensão, após dificuldade com dois carros alegóricos em razão do tamanho deles.

Passada rapidamente a dificuldade, a escola fez um lindo desfile, levantou o público e levou para a avenida a literatura de cordel e o cangaço, exaltando a figura de Lampião. Viviane Araújo mais uma vez surgiu como rainha da bateria da escola. Por fim fechou a apresentação como um das favoritas do título deste ano. Veja algumas imagens do desfile e o samba-enredo da escola:

[galeria id=2244]

Cordel branco e encarnado

Autores: Marcelo Motta, Tico do Gato, Ribeirinho, Dílson Marimba, Domingos PS e Diego Tavares

Interpretes: Quinho, Serginho do Porto e Leonardo Bessa

Sou “cabra da peste”

Oh !minha “fia”, eu vim de longe pro salgueiro

Em trovas, errante, guardei

Rainhas e reis, e até heróico bandoleiro

Na feira vi o meu reinado que surgia

Qual folhetim, mais um “cadim, vixe maria!”

“Os doze do imperador”

Que conquistou o romanceiro popular

Viagem na barca, a ave encantada

Amor que vence na lenda

Mistério pairando no ar

Cabra macho justiceiro

Virgulino, é Lampião!

Salve, antônio conselheiro

O profeta do sertão

Vá de retro, sai assombração

Volta pra ilusão do além

No repente do verso

O “bicho” perverso não pega ninguém

Oh meu “padinho”, venha me abençoar

Meu santo é forte, desse “cão” vai me apartar

quero chegar ao céu num sonho divinal…

É carnaval! É carnaval!

Salgueiro, seus trovadores são poetas da canção

Traz sua côrte, é dia de coroação

Não se “avexe” não

Salgueiro é amor que mora no peito

Com todo respeito, o rei da folia

Eu sou o cordel branco e encarnado

“Danado” pra versar na academia

Acompanhe notícias, fotos e vídeos do Carnaval 2012.

Veja os melhores momentos da segunda noite dos desfiles no Rio.

VÍDEO: Nina Lemos investiga as castas VIPs do carnaval carioca.