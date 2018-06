Oito escolas desfilaram no Grupo de Acesso neste domingo, 19, em São Paulo

Na noite deste domingo, 19, oito escolas desfilaram pelo Grupo de Acesso no Anhembi, em São Paulo. São elas: Unidos de São Lucas, Estrela do Terceiro Milênio, Unidos do Peruche, Nenê de Vila Matilde, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Unidos do Tatuapé e Leandro de Itaquera.

Segundo informação da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, a única escola penalizada foi a São Lucas, que perdeu três pontos devido à falta de um carro alegórico e por deixar aparecer a marca de um de seus geradores de energia.

Com a apuração das notas dos jurados, na terça-feira, 22, as duas primeiras colocadas do Acesso se apresentam no Grupo Especial no ano seguinte e, na próxima sexta-feira, 24, no Desfile das Campeãs.

Veja alguns destaques dos desfiles do Grupo de Acesso de São Paulo:

