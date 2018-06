Galo da Madrugada atrai multidão em Recife

Angela Lacerda, de Recife

Foliões tomam as ruas de Recife com o bloco Galo da Madrugada – Foto: Rodrigo Lobo/JC Imagens

No início da tarde deste sábado, 18, quando o Galo da Madrugada havia colocado 13 dos seus 25 trios elétricos nas ruas, no percurso de cerca de cinco quilômetros do desfile, uma multidão continuava chegando ao local. A mais de um quilômetro da área de domínio da maior agremiação carnavalesca do mundo, foliões vinham a pé, pelo bairro da Boa Vista, ao encontro do bloco.

“Fui dormir tarde curtindo o carnaval no Recife Antigo e agora estou pronto para a brincadeira”, afirmou Milton Oliveira, desempregado, 20 anos, morador da periferia do Recife. “Não está tarde”, garantiu ele. “O Galo vai até o anoitecer.” Milton iria se juntar a uma multidão cada vez mais compacta que acompanha os trios elétricos no chão ou nos camarotes. Alceu Valença, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Jorge Vercilo, Geraldinho Lins, Banda Calypso, Maestro Forró e André Rio são algumas das atrações que fazem a festa dos brincantes nos trios elétricos.

Cordão do Bola Preta reúne multidão no Rio de Janeiro – Foto: Fábio Motta/AE

No Rio, uma multidão lotou, neste sábado, a Avenida Rio Branco para seguir o Cordão do Bola Preta. O tradicional bloco carioca foi um dos primeiros a desfilar no sábado de Carnaval. Com fantasias inusitadas, os foliões começaram a se aglomerar antes das 9h, colorindo o centro financeiro da capital fluminense. A expectativa dos organizadores era reunir mais de dois milhões de pessoas.