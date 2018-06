Gaviões da Fiel encerra apresentação após cantar a vida do ex-presidente Lula

Quinta colocada no carnaval 2011, a Gaviões da Fiel apostou no carisma do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para levar o troféu de campeã em 2012.

A escola entrou na avenida com o enredo “Verás que um filho fiel não foge à luta – Lula, o retrato de uma nação”, que homenageia a trajetória do povo brasileiro através da história de superação do ex-presidente. A escola do Bom Retiro foi a penúltima a desfilar pelo Grupo Especial de São Paulo.

A explosão da torcida da Gaviões da Fiel começou logo após o locutor do sambódromo pronunciar o tradicional grito “Carnaval”. As milhares de bandeirolas distribuídas pela escola tremeram quando os puxadores cantaram o hino da escola, antes mesmo de entrar na avenida. Fogos de artifícios por todo o sambódromo deram um show à parte.

[galeria id=2219]

A Gaviões trouxe a ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia representando o grande homenageado da escola, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não pôde participar por conta do tratamento de um câncer na laringe. Sabrina Sato é a rainha da bateria da escola da fiel torcida do Corinthians.

A Gaviões se apresentou no Anhembi com 3.900 componentes distribuídos em 26 alas e cinco carros alegóricos. Além dos convidados do ex-presidente, os destaques da escola foram a apresentadora Sabrina Sato como madrinha de bateria e o ator Fábio Assunção como motorista do Rolls Royce presidencial do carro “A vitória da esperança contra o medo”.

A escola estima um investimento entre R$ 2 milhões e 3 milhões no carnaval deste ano. Embora tenha tentado evitar a questão partidária em seu enredo, a Gaviões traz este ano, além dos corintianos e dos tradicionais integrantes da comunidade, centenas de petistas e sindicalistas na homenagem a Lula. Segundo a escola, o foco do desfile foram o corintiano Luiz Inácio, seus sofrimentos e suas vitórias. “Não falamos da parte política para não parecer panfletagem”, justificou um dos carnavalescos da escola, Delmo Moraes. (COM PAULA PULITI E DAIENE CARDOSO, DA AGÊNCIA ESTADO)

Nina Lemos: D. Maria é a estrela do sambódromo de SP

Veja fotos, notícias e vídeos sobre o Carnaval 2012.